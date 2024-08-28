Украине предстоит тяжелая зима с большими перебоями в электроснабжении во время отопительного сезона, но критическими они не будут.

Если россия продолжит регулярно обстреливать украинскую энергетическую систему осенью, украинцам придется жить с новыми ограничениями и графиками отключения света. Об этом предупредил энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Он также рассказал, сколько по пессимистическому сценарию, украинцы будут сидеть без света.

Геннадий Рябцев пояснил, что зимой, во время отопительного сезона, когда температура опускается ниже нуля, энергетическая система может испытать небаланс. Это приведет к внедрению графиков стабилизационных отключений, которые будут предусматривать три-четыре очереди отключений света.

Таким образом, энергетический эксперт ожидает, что зимой в течение суток электроэнергия может быть отключена примерно на 12 часов плюс-минус еще два часа. Такой сценарий учитывает прогнозируемый уровень небаланса в энергетической системе, который может возрасти при более частых атаках на энергетическую инфраструктуру.

"Поэтому никаких "блекаутов" или "веерных отключений". Энергетики боятся от этого словосочетания "веерные отключения". Потому что веерных отключений не бывает. Бывают аварийные, экстренные, стабилизационные, но никаких веерных отключений. сезоне. Но он не будет больше того, что мы видели в июне-июле этого года", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

Источник: УНИАН.

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