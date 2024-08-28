Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который координировал ракетно-дроновые удары России по Донбасу.

Как сообщили в СБУ , враг пытался нацелиться на военные госпитали и другие медицинские учреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Агрессор также пытался выяснить расположение оперативных аэродромов в регионе.

Для получения координат для огневого поражения российская разведка завербовала жителя Краматорска. Мужчина попал в поле зрения окупантов из-за своих антиукраинских комментариев в российских социальных сетях.

Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором проходила через один из мессенджеров, где оба использовали вымышленные никнеймы для сокрытия своих настоящих имен.

Однако эти меры конспирации оказались неэффективными. Служба безопасности Украины смогла установить личности как российского куратора, так и его приспешника из Донбасса, а также поэтапно задокументировала их преступные действия.

Выяснилось, что куратор присылал агенту гугл-карты с пометками интересующих его районов. Агент наносил на карты разведданные, добавлял описания и пояснения, а затем передавал эти данные российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства. В процессе задержания у него изъяты телефон и компьютерная техника, которые использовались для общения с агрессором.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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