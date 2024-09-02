Физические лица-предприниматели могут получать жилищные субсидии, причем для упрощенной системы налогообложения применяется специальный порядок учета доходов, как пояснили в Пенсионном фонде Украины.

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) имеют право на получение жилищных субсидий, что позволяет уменьшить расходы на коммунальные услуги. Для этого существует особый порядок учета доходов.

Как сообщает официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), специалисты разъяснили, как исчисляются доходы физических лиц-предпринимателей при назначении субсидий. В частности, для ФЛП первой группы упрощенной системы налогообложения учитывают размер и период доходов, если они подают заявку в сентябре.

Согласно информации ПФУ, для расчета жилищной субсидии обычно принимают во внимание доходы за два квартала, предшествующие месяцу обращения. То есть если предприниматель обращается в сентябре, специалисты учтут доходы за первый и второй кварталы текущего года.

Особенность для ФЛП на упрощенной системе налогообложения состоит в том, что для расчета субсидии не учитываются фактические доходы, а взимается только фиксированная сумма. Да, для плательщиков единого налога первой группы эта сумма равна одному размеру минимальной зарплаты.

ПФУ отмечает, что этот подход применяется независимо от того, имел ли ФЛП реальный доход в указанный период.

Указанный подход утвержден правительственным постановлением от 22 июля 2020 года.

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) является гражданином, занимающимся самостоятельной деятельностью на собственный риск с целью получения прибыли.

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