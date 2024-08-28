Эти оладьи поражают не только насыщенным цветом, но и нежным вкусом с приятной кислинкой. Чтобы приготовить оладьи без молока и яиц, лучше использовать без запаха масло для замеса теста.
Владимир Ярославский предлагает приготовить оладьи без молока и яиц. Для этого вы можете воспользоваться несколькими вариантами замены яиц. К примеру, одно яйцо можно заменить на 1 чайную ложку пищевой соды, смешанную с 1 столовой ложкой уксуса.
Если вы не представляете жизнь без домашней выпечки, но молоко и яйца отсутствуют, не беда. Вы еще можете приготовить вкусные ромовые бабы или яркий морковный пирог, для которых также не нужны молоко и яйца.
Для приготовления наших черно-вишневых оладий без молока и яиц автор рецепта использует специальное кольцо для жарки. Но вы можете выбрать любой удобный способ для приготовления оладий без молока и яиц.
Ингредиенты на 3 порции:
- Черника – 100 г
- Вишня – 100 г
- Вода - 70 мл
- Сахар – 35 г
- Масло растительное – 15 мл
- Мука – 140 г
Приготовление:
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Извлеките косточки из вишни и поместите ее в блендер вместе с черникой. Добавить воду и заменитель яиц, измельчить до однородной массы.
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Добавьте сахар и растительное масло, перемешайте, затем всыпьте просеянную муку и снова перемешайте до получения однородного теста.
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Жарьте оладьи без молока и яиц на небольшом количестве с обеих сторон на слабом огне. Будьте осторожны при переворачивании, так как оладьи очень нежные.
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