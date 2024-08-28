Узнайте, как приготовить вкусные черно-вишневые оладьи без молока и яиц, наслаждаясь их ярким цветом и нежным вкусом с легкой кислинкой.

Эти оладьи поражают не только насыщенным цветом, но и нежным вкусом с приятной кислинкой. Чтобы приготовить оладьи без молока и яиц, лучше использовать без запаха масло для замеса теста.

Владимир Ярославский предлагает приготовить оладьи без молока и яиц. Для этого вы можете воспользоваться несколькими вариантами замены яиц. К примеру, одно яйцо можно заменить на 1 чайную ложку пищевой соды, смешанную с 1 столовой ложкой уксуса.

Если вы не представляете жизнь без домашней выпечки, но молоко и яйца отсутствуют, не беда. Вы еще можете приготовить вкусные ромовые бабы или яркий морковный пирог, для которых также не нужны молоко и яйца.

Для приготовления наших черно-вишневых оладий без молока и яиц автор рецепта использует специальное кольцо для жарки. Но вы можете выбрать любой удобный способ для приготовления оладий без молока и яиц.

Ингредиенты на 3 порции:

Черника – 100 г

Вишня – 100 г

Вода - 70 мл

Сахар – 35 г

Масло растительное – 15 мл

Мука – 140 г

Приготовление:

Извлеките косточки из вишни и поместите ее в блендер вместе с черникой. Добавить воду и заменитель яиц, измельчить до однородной массы. Добавьте сахар и растительное масло, перемешайте, затем всыпьте просеянную муку и снова перемешайте до получения однородного теста. Жарьте оладьи без молока и яиц на небольшом количестве с обеих сторон на слабом огне. Будьте осторожны при переворачивании, так как оладьи очень нежные.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской