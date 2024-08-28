Часть украинцев имеет возможность получить специальную финансовую помощь от УВКБ ООН при условии соответствия определенным критериям. О помощи сообщили в благотворительном фонде "Право на защиту".

Эта денежная помощь доступна для внутренне перемещенных лиц и тех, кто вернулся на постоянное место жительства после эвакуации, если они относятся к уязвимым категориям населения.

К уязвимым семьям, которые могут претендовать на специальную помощь, относятся:

Семьи, имеющие одного или нескольких лиц с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Семья с одним отцом или матерью, которые воспитывают несовершеннолетних детей или ухаживают за членами семьи старше 55 лет.

Семьи, возглавляемые гражданами старше 55 лет и имеющие детей в возрасте до 18 лет.

Обратите внимание, что денежная помощь доступна только внутренне перемещенным лицам, совершившим перемещение в течение последних 6 месяцев и не получавшим помощь от других международных организаций. Денежная помощь предоставляется в течение 3 месяцев, с ежемесячной суммой в 3 600 гривен, что в общей сложности равняется 10 800 гривен.

Напомним, пенсионные выплаты часто дополняются разными надбавками, такими как доплаты за возраст, место жительства и т.д. Однако иногда кажется, что основная пенсионная сумма остается неизменной. Прибавки к пенсиям возрастают при достижении определенного возраста, однако не всегда кажется, что основная выплата увеличивается.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

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