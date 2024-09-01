Это блюдо можно приготовить банош со шкварками и на плите, используя соответствующую кастрюлю. Для лучшего результата лучше приготовить банош со шкварками на жирной домашней сметане.

Банош со шкварками имеет горное происхождение и является классикой украинской кухни. Владимир Ярославский рекомендует приготовить банош со шкварками на открытом огне, чтобы получить еще лучший вкус.

Полезные советы:

  • Для приготовления баноша со шкварками используйте мелко смолотую кукурузную крупу, чтобы блюдо сварилось быстрее.
  • Не делайте банош со шкварками слишком густым, ведь со временем он еще больше загустеет.
  • Если сметана для приготовления баноша со шкварками кажется слишком жирной, разведите ее водой.

Также советуем приготовить банош со шкварками вместе с другими блюдами на открытом огне, такими как кулис на свинине и бограч-гуляш – эти блюда смогут накормить 10 человек.

банош

Ингредиенты на 4 порции:

  • Сливки 30% - 500 мл
  • Вода — 500 мл
  • Кукурузная крупа - 170 г
  • Бринза - 150 г
  • Свиная грудинка - 200 г
  • Соль – по вкусу

банош

Приготовление:

  1. Налейте воду в котелок и доведите до кипения. Добавьте сметану и чуть-чуть соли, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

  2. Постепенно всыпайте кукурузную крупу, постоянно помешивая лопаткой. Убавьте огонь и варите кашу на медленном огне, периодически помешивая, в течение 15-20 минут.

  3. Когда каша будет готова, снимите котелок с огня. Добавьте натертую брынзу и приведите по вкусу солью. Накройте и дайте каше настояться.

  4. Нарежьте грудку и обжарьте до золотистого цвета. Готовые шкварки добавьте в котелок с баношем. Подавайте банош со шкварками с зеленью по вкусу. Если вы не употребляете мясо, можно приготовить банош со шкварками с овощной зажаркой.

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