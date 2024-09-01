Попытайтесь приготовить банош со шкварками по рецепту Владимира Ярославского и наслаждайтесь настоящим вкусом украинской кухни на открытом огне.

Это блюдо можно приготовить банош со шкварками и на плите, используя соответствующую кастрюлю. Для лучшего результата лучше приготовить банош со шкварками на жирной домашней сметане.

Банош со шкварками имеет горное происхождение и является классикой украинской кухни. Владимир Ярославский рекомендует приготовить банош со шкварками на открытом огне, чтобы получить еще лучший вкус.

Полезные советы:

Для приготовления баноша со шкварками используйте мелко смолотую кукурузную крупу, чтобы блюдо сварилось быстрее.

Не делайте банош со шкварками слишком густым, ведь со временем он еще больше загустеет.

Если сметана для приготовления баноша со шкварками кажется слишком жирной, разведите ее водой.

Также советуем приготовить банош со шкварками вместе с другими блюдами на открытом огне, такими как кулис на свинине и бограч-гуляш – эти блюда смогут накормить 10 человек.

Ингредиенты на 4 порции:

Сливки 30% - 500 мл

Вода — 500 мл

Кукурузная крупа - 170 г

Бринза - 150 г

Свиная грудинка - 200 г

Соль – по вкусу

Приготовление:

Налейте воду в котелок и доведите до кипения. Добавьте сметану и чуть-чуть соли, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Постепенно всыпайте кукурузную крупу, постоянно помешивая лопаткой. Убавьте огонь и варите кашу на медленном огне, периодически помешивая, в течение 15-20 минут. Когда каша будет готова, снимите котелок с огня. Добавьте натертую брынзу и приведите по вкусу солью. Накройте и дайте каше настояться. Нарежьте грудку и обжарьте до золотистого цвета. Готовые шкварки добавьте в котелок с баношем. Подавайте банош со шкварками с зеленью по вкусу. Если вы не употребляете мясо, можно приготовить банош со шкварками с овощной зажаркой.

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