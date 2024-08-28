Вот простой и вкусный рецепт от Владимира Ярославского, как приготовить вкусное домашнее мороженое, которое станет идеальным десертом для любого случая.

Ищете проверенный рецепт, как приготовить вкусное домашнее мороженое? Владимир Ярославский , известный шеф-повар и судья шоу «МастерШеф», имеет идеальный вариант.

Этот десерт, который можно приготовить как вкусное домашнее мороженое, напоминает итальянское семифредо. Однако в украинской версии рецепта используются только желтки, в то время как традиционный семифредо содержит также яичные белки.

В состав рецепта входит коньяк, который добавляется в конце приготовления для дополнительного вкуса, но его использование не обязательно. Чтобы приготовить вкусное домашнее мороженое необходимо заранее охладить сливки минимум 12 часов. Рецепт позволяет получить полтора литра отличного мороженого. Для разнообразия можно добавить любимые ягоды, фрукты, шоколад или орехи.

Если вы не переносите лактозу, это не значит, что вы не можете приготовить вкусное домашнее мороженое. Используйте этот обычный рецепт для безлактозного варианта.

Ингредиенты:

Желтки куриные – 7 шт.

Сливки 33% – 350 г

Сахар – 100 г

Коньяк – 20 мл (по желанию)

Для декора:

Грецкие орехи

Шоколад

Ягоды

Приготовление:

Возьмите стеклянную или металлическую миску, насыпьте сахар и добавьте желтки. Размешайте венчиком и поместите на водяную баню. Готовьте, постоянно помешивая, в горячее состояние. Масса должна загустеть, а сахар раствориться. В конце добавьте коньяк. Дайте смеси немного остыть, накрыв пищевой пленкой. Отдельно охладите сливки и взбейте их до очень плотной пены. Для лучшего результата дайте сливкам постоять в холодильнике 24 часа перед взбиванием. Осторожно смешайте взбитые желтки комнатной температуры с холодными сливками с помощью венчика или кондитерской лопатки. Застлайте форму пленкой, налейте в нее смесь и поместите в морозилку на 6-8 часов или на ночь. Подавайте готовое вкусное домашнее мороженое с ягодами, фруктами, растопленным шоколадом или измельченными орехами.

Читайте также:

Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа

Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами

Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской