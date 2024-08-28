Военкомат подчеркивает, что мужчина отказался выполнить требования как полиции, так и работников военного комиссариата.

Харьковский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) принес извинения за некорректное и эмоциональное поведение военнослужащих группы оповещения. В своем обращении центр также призвал к взаимоуважению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского ОТЦК в Facebook.

В военном комиссариате сообщили, что в социальных сетях активно распространяется видео, зафиксировавшее часть конфликта, возникшего 26 августа во время работы группы оповещения военнообязанных в Харькове. Во время проведения оповещения был обнаружен гражданин, который при первой попытке сбежал, но впоследствии был повторно найден в одном из районов Харькова.

Военкомат подчеркивает, что мужчина отказался выполнить требования как полиции, так и работников военного комиссариата.

"Он не предоставил на проверку документы, вместо этого снова пытался прибегнуть к бегству", — говорят в Центре комплектования.

В военкомате уточнили, что задержанный военнообязанный был доставлен в ТЦК для проверки личных данных. Выяснилось, что он военнослужащий запаса, поэтому его направили на медицинскую комиссию.

"Комментарии в социальных сетях о якобы "задержании" группой оповещения дворника не соответствуют действительности. На самом деле этот гражданин пытался притворяться работником жилищно-коммунальной сферы, возможно с целью "маскировки" от группы оповещения", — отметили в военкомате.

В то же время, ТЦК извинился за некорректное и эмоциональное поведение военнослужащих группы оповещения.

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