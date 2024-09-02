Узнайте, какие пять культур можно посадить в сентябре, чтобы получить урожай до морозов, и как эффективно использовать свободное пространство на вашем участке.

В начале сентября на участке освобождается много места, поскольку чеснок, перец, лук, баклажаны и кабачки уже собраны. Чтобы не оставлять землю пустой, следует подумать, какие культуры можно посадить в сентябре и получить урожай до наступления морозов. Огородники предлагают несколько вариантов, которые могут принести хороший результат.

Если нет планов на высадку новых растений, рассмотрите посев сидератов, чтобы предотвратить сорняки. Но даже в сентябре можно посадить овощи, которые дадут урожай морозам.

Вот несколько культур, которые можно посадить в сентябре:

Салат-латук. Эту зелень легко усадить в сентябре, и она быстро украсит пустую грядку. Салат не боится низких температур, и даже при +5 градусах чувствует себя хорошо. Небольшие заморозки не вредят этому растению. Рекомендуется высаживать быстрорастущие сорта, такие как Айсберг и Ромэн, подходящие для осеннего выращивания. Китайская капуста. Китайскую капусту можно посадить в сентябре, чтобы она сформировала розетку длинных стеблей с яркими листьями до морозов. Это растение не любит высокую температуру, поэтому сентябрь – идеальное время для его высадки. Рукола. Руколу можно легко посадить в сентябре и получить урожай до морозов. Это пряное растение не боится морозов до -5 градусов и предпочитает температуру около 15 градусов. Шпинат. Если вы планируете посадить шпинат в сентябре, он отлично отзовется на прохладу и тень. Осенью шпинат чувствует себя комфортно, и важно только регулярно поливать его для хорошего урожая. Редис. Редис также можно посадить в сентябре. Холодные дни не являются препятствием для ее выращивания, в отличие от жары, которая делает редис горькой. Через две недели после высадки вы сможете наслаждаться вкусными и свежими витаминными салатами.

Таким образом, вы можете использовать свободное пространство на вашем участке в сентябре, чтобы посадить культуры и получить урожай до морозов.

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