Дело еще в отношении трех членов группы, подозреваемых в причастности к сделке, следствие выделило в отдельное уголовное производство.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование против должностных лиц Госпродпотребслужбы, организовавших схему поборов с экспортеров в рамках «зернового коридора». Обвинительный акт уже направлен в суд. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

В начале апреля 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали пятерых сотрудников Госпродпотребслужбы из Одесской и Запорожской областей, организовавших коррупционную схему вымогания денег за выдачу фитосанитарных сертификатов. Эти документы необходимы для экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности для оформления актов обследования ячменя и кукурузы.

По предварительным оценкам, организаторы схемы получали ежемесячно более 160 тысяч долларов США.

В настоящее время два главных инспектора Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области обвиняются в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Дело в отношении трех других членов группы, также подозреваемых в причастности к коррупционной схеме, следствие выделило в отдельное уголовное производство. Расследование этого производства продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

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