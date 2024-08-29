В 2024 году в Украине наблюдается резкий рост долгов по заработной плате украинцам.

В 2024 году в Украине зафиксировано более 34 тысяч случаев задолженности по заработной плате, что коснулось почти 2 тысяч компаний. Наибольшее количество должников зарегистрировано в Сумской области. Основными должниками являются государственные и акционерные общества, которые накопили более 60% общей суммы долгов.

Об этом сообщили аналитики Опендатабота.

В 2024 году в Украине наблюдается резкий рост долгов по заработной плате.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 6 августа этого года зафиксировано более 34 тысяч случаев задолженности, которые охватывают почти 2 тысячи компаний. Этот тревожный показатель свидетельствует об ухудшении финансового положения многих украинских предприятий.

В частности, наибольшее количество должников зарегистрировано в Сумской области, где открыто 5,6 тысячи производств — 16,4% от общего количества по Украине. Для сравнения, в Черновицкой области таких случаев гораздо меньше, что указывает на существенные региональные отличия в экономической ситуации.

Ситуация с долгами по зарплате усугубилась после начала полномасштабного вторжения России. В 2021 году было зарегистрировано 6,3 тысячи новых производств, но после вторжения их количество уменьшилось на 29%. Однако в 2023 году количество производств снова возросло, увеличившись на 6,6% за год. К началу августа 2024 года задолженность уже превысила уровень в прошлом году на 7,1%.

Наибольшими должниками являются государственные предприятия и акционерные общества, отвечающие более чем за 33,8% и 28,8% всех долгов соответственно. Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) занимают третье место с 14,2% от общего количества производств. На дочерние и коммунальные предприятия приходится 12,5% и 4,3% соответственно.

Среди крупнейших должников выделяется Сумское машиностроительное научно-производственное объединение, которое накопило 4071 производства, что составляет 11,8% от общего количества. В список крупных должников также входят Полтавский облавтодор и Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, каждый из которых имеет более тысячи производств.

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