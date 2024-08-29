После выхода на пенсию украинцы могут рассчитывать на повышение своих выплат от государства, в частности, через надбавки и доплаты. Пенсионеры, имеющие более 30 лет стажа до 65 лет, будут гарантированно получать не менее 40% от минимальной заработной платы. Об этом сообщили в ПФУ .

В настоящее время минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, что устанавливает минимальный уровень пенсии на уровне 3 200 гривен. Однако фактический размер минимальной пенсии составляет 3 370 гривен. Если пенсионер получает меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляют доплату для достижения этой суммы.

Дополнительные выплаты по возрасту: пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на надбавки, размер которых со временем увеличивается:

От 70 до 74 лет – дополнительные 300 гривен.

От 75 до 79 лет – дополнительные 456 гривен.

От 80 лет и старше – дополнительные 570 гривен.

Напомним, что в Украине с 2025 года усилятся требования по выходу на пенсию в 60 лет. Это решение было принято еще в 2017 году. Согласно этому требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года.

В 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет трудового стажа (в 2024 году требование составит 31 год). Кроме того, норма стажа для ухода на пенсию в 63 года возрастет с 21 года до 22 лет.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.