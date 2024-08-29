"ПриватБанк" допустил несанкционированное списание средств - речь идет о сумме 250 тысяч гривен, часть из которых - кредитные

Клиенты государственного банка "ПриватБанк" жалуются на проблемы с системой безопасности, из-за чего было осуществлено несанкционированное списание средств. В частности, со счетов было снято 250 тыс. гривен, часть из которых кредитна. Информация об инциденте появилась на портале Минфин.

Клиент "ПриватБанка" из Никополя сообщил о несанкционированном списании средств в размере 250 тыс. гривен, из которых 75 тыс. гривен были сняты с кредитной карты.

По словам клиента "ПриватБанка", на его карточки было совершено мошенническое списание 17 августа 2024 года. В частности, 75 тыс. гривен было снято с кредитной карты. Клиент также отметил, что не заказывал универсальную карту, оформленную банком без его ведома или согласия. Кроме того, средства были сняты без предварительного уведомления на телефон, который на момент инцидента отключен. Клиент просит вернуть украденные средства.

Клиент "ПриватБанка" подчеркнул, что система оповещения о мошенническом снятии средств не сработала. Банк не направил сообщение о финансовых операциях и не пригласил подтверждения транзакций. В результате клиенту пришлось самостоятельно связываться с банком и обращаться в киберполицию для разрешения ситуации.

Банк принес извинения за ситуацию, отметив, что, несмотря на их усилия защитить клиентов от мошенников, финучреждение имеет ограниченные возможности в решении таких проблем.

"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка. В то же время заметим, что правоохранители могут получить всю необходимую информацию по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу", - добавили в "ПриватБанке".

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