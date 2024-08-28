Так, на следующей неделе погода в Украине изменится.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, антициклон из северных широт будет обеспечивать погоду без осадков почти во всех областях Украины.

Однако, в южных областях на погоду будет влиять поле пониженного давления над Черным морем, на юго-востоке страны могут быть кратковременные дожди.

"Перестройка" погоды в Украине ожидается только с 3 сентября.

"Вот тогда начнется более ощутимое снижение температуры. Температура воздуха наконец будет ниже +30, и в целом температурные значения по стране уменьшатся на 5 градусов, если сравнивать с текущей неделей", - прогнозирует Птуха.

28 августа в Киеве будет ясно без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков.

В Одессе пасмурно, но к вечеру прояснится, утром ожидается дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве — +31 днем и +22 ночью. Во Львове — +29 днем и +18 ночью. В Харькове — +33 днем и +23 ночью. В Одессе — +26 днем и +23 ночью.

Народные приметы на 28 августа:

В этот день наши предки смотрели, какой сегодня день, если дождь и без ветра — значит плохая погода установится надолго.

Если на реке видно туман — к ясному дню, а если тучи на небе высоко — значит погода будет сухой. В этот день росы много — будет солнечный день.

Источник: NV.

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