Чтобы ваши вишни радовали обильным урожаем, важно знать, какие питательные вещества им нужны. Вот три простых совета, которые помогут вашим деревьям быть здоровыми и плодовитыми:
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Калий и кальций
Чтобы вишни получили все необходимое для роста, внесите минеральное удобрение с высоким содержанием калия и кальция вокруг ствола дерева. Сверху можно присыпать песок. Вишни и черешни хорошо реагируют на песок, и это может помочь улучшить плодоношение. Опытные садоводы утверждают, что песок не только облегчает доступ воздуха к корням, но и предотвращает многие проблемы с урожаем.
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Скошенная трава
– это еще один простой и эффективный способ подкормки. Вы можете просто рассыпать его там, где она была собрана. Высохшая трава содержит сенную палочку, которая обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с разными болезнями растений. Это удобно и полезно, ведь траву всегда легче использовать прямо на месте.
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Перегной
– незаменимый компонент для подкормки вишен. Он делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, что улучшает условия для корней. Кроме того, перегной снабжает растениям дополнительные питательные вещества. Это простой способ обеспечить вишню всем необходимым для здорового роста.
Не забывайте об этих трех компонентах, и ваши вишни отблагодарят вас щедрым урожаем. Уход за деревьями – это инвестиция, которая приносит плоды!
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