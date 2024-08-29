Андрей Борисов свою вину не признал и просил суд его оправдать, но суд был неумолим.

Луцкий горрайонный суд вынес приговор Андрею Борисову за уклонение от мобилизации. После прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки для прохождения службы, обвиняемый не явился в указанный день в пункт сбора. Об этом говорится в приговоре суда.

Как отмечено в приговоре суда, зимой 2024 Андрей Борисов прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в Вооруженных Силах Украины. Ему была вручена повестка, по которой он должен был прибыть в пункт сбора 14 января для последующей отправки на службу по мобилизации. Однако в указанный день обвиняемый не явился на место сбора.

На суде Андрей Борисов не признал свою вину. Он утверждал, что военно-врачебная комиссия признала его здоровым без необходимого медицинского осмотра. Обвиняемый также заявил, что его якобы вынудили подписать заявление о желании воевать добровольцем, после чего он обратился к адвокату. Он добавил, что не имеет военного билета, поскольку был комиссован в 2007-2011 годах, но, несмотря на это, сотрудники ТЦК вручили ему повестку. Борисов просил суд вынести оправдательный приговор.

Согласно материалам судебного дела, травма, полученная обвиняемым в 2012 году, не является основанием для отсрочки от мобилизации. Ни обвиняемый, ни его защитник не предоставили доказательств, подтверждающих другое.

Судья Алла Полюшко признала Андрея Борисова виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначила наказание в виде трех лет лишения свободы. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.