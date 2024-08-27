Национальный банк Украины устанавливает лимит для переводов физических лиц "с карты на карту".

С 1 октября 2024 года НБУ на полгода устанавливает лимит для переводов физических лиц "с карты на карту", также известные как P2P, C2С.

Об этом стало известно на сайте НБУ.

Данный лимит в 150 000 гривен в месяц действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму ограничения, которое было установлено.

Кроме того, в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц.

Нацбанк добавил, что операции по реквизитам IBAN также не ограничиваются.

К слову, НБУ отменил валютные ограничения для населения и волонтеров, новые правила вступают в силу с 11 июля 2024 года.

Так, Национальный банк Украины внес уточнение по норме на покупку наличной валюты за безналичные средства в гривне, фиксируя ее на уровне 100 тысяч гривен в день, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных.

Это уточнение касается только операций с безналичными денежными средствами.

НБУ расширил возможность для физических лиц возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве.

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