Чтобы обеспечить более длинное плодоношение огуречных растений и лучшее качество урожая, соблюдайте правила сбора огурцов.

Стебли огурцов очень чувствительны, поэтому важно соблюдать определенные правила при сборе урожая. Это поможет стеблям дольше плодоносить, а огурцам лучше храниться.

Вот несколько советов:

Собирайте огурцы утром . Не собирайте огурцы в жару в среду дня, поскольку под действием солнца плоды становятся мягкими и быстро теряют привлекательный вид. Не тяните огурцы . Если вы тянете за огурцами, можно случайно повредить верхушку куста, что сделает растение более уязвимым к болезням. Это также может нанести вред корневой системе. Не скручивайте стебли при сборе огурцов . Скручивание может привести к перелому стебля, что окажет негативное влияние на все растение.

Чтобы правильно собирать огурцы, подложите под плодоножку указательный палец, а палец большой поставьте на верхушку плода. Просто нажмите, и огурец отделится от растения. Плодоножка останется на веточке, а огурец будет в ваших руках.

Соблюдение этих простых правил поможет вам эффективно собирать огурцы и сохранять здоровье растений.

Интересные факты об огурцах:

Более 95% огурца состоит из воды.

Огурцы происходят с подножия Гималайских гор, где они все еще растут в дикой природе.

Огурцы и дыни имеют общие предки.

История огурцов как пищевого овоща насчитывает более шести тысяч лет.

В Эквадоре выращивают огурцы, достигающие размера кабачка.

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