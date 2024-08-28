Стебли огурцов очень чувствительны, поэтому важно соблюдать определенные правила при сборе урожая. Это поможет стеблям дольше плодоносить, а огурцам лучше храниться.
Вот несколько советов:
-
Собирайте огурцы утром . Не собирайте огурцы в жару в среду дня, поскольку под действием солнца плоды становятся мягкими и быстро теряют привлекательный вид.
-
Не тяните огурцы . Если вы тянете за огурцами, можно случайно повредить верхушку куста, что сделает растение более уязвимым к болезням. Это также может нанести вред корневой системе.
-
Не скручивайте стебли при сборе огурцов . Скручивание может привести к перелому стебля, что окажет негативное влияние на все растение.
Чтобы правильно собирать огурцы, подложите под плодоножку указательный палец, а палец большой поставьте на верхушку плода. Просто нажмите, и огурец отделится от растения. Плодоножка останется на веточке, а огурец будет в ваших руках.
Соблюдение этих простых правил поможет вам эффективно собирать огурцы и сохранять здоровье растений.
Интересные факты об огурцах:
- Более 95% огурца состоит из воды.
- Огурцы происходят с подножия Гималайских гор, где они все еще растут в дикой природе.
- Огурцы и дыни имеют общие предки.
- История огурцов как пищевого овоща насчитывает более шести тысяч лет.
- В Эквадоре выращивают огурцы, достигающие размера кабачка.
Читайте также:
Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа
Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами
Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской