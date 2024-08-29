Такой пирог подходит как для праздничного стола, так и для простого перекуса в семейном кругу.

Этот пирог прост в приготовлении и порадует не только хрустящей корочкой, но и шоколадным вкусом, рассказала в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

50 г какао-порошка

250 мл молока

250 г муки

10 г разрыхлителя

60 мл растительного масла

60 г растопленного сливочного масла

Ваниль (по желанию)

Для глазури:

180 г шоколада (темного и молочного)

100 г соленого арахиса

2 ст. л. масла

Приготовление:

В глубокой миске поочередно смешайте яйца, сахар и какао, затем добавьте молоко и тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси. Влейте растительное масло и растопленное сливочное масло, при желании добавьте ваниль. Всё хорошо перемешайте до получения плотного теста.

Перелейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте на уровне ниже среднего в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Шоколад поломайте на кусочки, смешайте с маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке. Добавьте измельчённый солёный арахис и перемешайте.

Полностью охладите готовый пирог, затем покройте его приготовленной глазурью.

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