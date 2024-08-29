Этот пирог прост в приготовлении и порадует не только хрустящей корочкой, но и шоколадным вкусом, рассказала в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 50 г какао-порошка
- 250 мл молока
- 250 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 60 мл растительного масла
- 60 г растопленного сливочного масла
- Ваниль (по желанию)
Для глазури:
- 180 г шоколада (темного и молочного)
- 100 г соленого арахиса
- 2 ст. л. масла
Приготовление:
В глубокой миске поочередно смешайте яйца, сахар и какао, затем добавьте молоко и тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси. Влейте растительное масло и растопленное сливочное масло, при желании добавьте ваниль. Всё хорошо перемешайте до получения плотного теста.
Перелейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте на уровне ниже среднего в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
Шоколад поломайте на кусочки, смешайте с маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке. Добавьте измельчённый солёный арахис и перемешайте.
Полностью охладите готовый пирог, затем покройте его приготовленной глазурью.
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