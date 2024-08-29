Благодаря правильному выбору творога, такие сырники сохраняют форму и не расплываются при жарке.

Сырники в форме сердечек – это не только вкусный, но и оригинальный способ подать знакомое блюдо, о чем в Инстаграм рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для ~12 сырников:

400 г кисломолочного творога

50 г муки

50 г сахара

1 желток

Щепотка соли

1 небольшая свекла

Ваниль

Масло/сливочное масло для жарки

Мука для присыпки

Приготовление:

Для сырников лучше всего использовать сухой творог, например, брикетный. Если у вас домашний жирный творог, то есть риск, что сырники могут расплываться на сковороде.

Натрите свеклу на мелкой терке и тщательно отожмите сок.

Смешайте творог с сахаром, желтком, щепоткой соли и ванилью. Добавьте примерно 5 столовых ложек свекольного сока, тщательно перемешайте. Затем постепенно добавьте муку и снова хорошо перемешайте.

Выложите сырную массу на поверхность, присыпанную мукой. Разделите тесто на 12 равных частей, сформируйте из каждой шарик. Используя форму в виде сердца, придайте сырникам нужную форму.

Разогрейте сковороду и добавьте каплю масла. Обжаривайте сырники на слабом огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны.

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