Блюдо готовится из доступных ингредиентов, поэтому хорошо сочетается фактически с любым блюдом, особенно с летними перекусами.

Этот простой и бюджетный итальянский рецепт хрустящих маринованных кабачков станет прекрасным дополнением к вашему столу, рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

500 мл воды

200 мл яблочного или винного уксуса

1 ч. л. соли

2-3 зубчика чеснока, нарезанных

Перец по вкусу

Чили по желанию

Листья мяты (по несколько штук на баночку)

Растительное масло

Приготовление:

Нарежьте кабачки на бруски длиной около 8 см. Переложите их в миску, посолите щепоткой соли и оставьте на 30 минут. Слейте жидкость.

Влейте воду и уксус в сотейник, доведите до кипения. Добавьте кабачки и проварите их в течение 4-5 минут. Выложите кабачки на полотенце и тщательно просушите их.

В стерилизованные банки уложите чеснок, листья мяты, чили (по желанию), и перец горошком. Затем наполните банки кабачками и залейте растительным маслом. Ложкой удалите все пузырьки воздуха, это поможет избежать плесени.

Закройте банки и оставьте их на 4-5 дней при комнатной температуре. Храните готовые кабачки в холодильнике, где они могут сохраняться несколько месяцев.

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