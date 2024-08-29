Этот простой и бюджетный итальянский рецепт хрустящих маринованных кабачков станет прекрасным дополнением к вашему столу, рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков
- 500 мл воды
- 200 мл яблочного или винного уксуса
- 1 ч. л. соли
- 2-3 зубчика чеснока, нарезанных
- Перец по вкусу
- Чили по желанию
- Листья мяты (по несколько штук на баночку)
- Растительное масло
Приготовление:
Нарежьте кабачки на бруски длиной около 8 см. Переложите их в миску, посолите щепоткой соли и оставьте на 30 минут. Слейте жидкость.
Влейте воду и уксус в сотейник, доведите до кипения. Добавьте кабачки и проварите их в течение 4-5 минут. Выложите кабачки на полотенце и тщательно просушите их.
В стерилизованные банки уложите чеснок, листья мяты, чили (по желанию), и перец горошком. Затем наполните банки кабачками и залейте растительным маслом. Ложкой удалите все пузырьки воздуха, это поможет избежать плесени.
Закройте банки и оставьте их на 4-5 дней при комнатной температуре. Храните готовые кабачки в холодильнике, где они могут сохраняться несколько месяцев.
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