Мягкий торт из шоколадных блинов и с нежным кремом станет настоящим воплощением лета на вашем столе. Он прост в приготовлении, подмечает кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Для шоколадных блинов:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- Щепотка соли
- 500 мл молока
- 170 г муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 30 г какао
- 3 ст. л. масла
- Красный краситель (по желанию)
- Ваниль
Для ягодного конфи:
- 400 г вишни или других ягод (например, клубника)
- 80 мл воды
- 80 г сахара
- 20 г крахмала
Для крема:
- 350 г сливок (33-36%)
- 300 г сметаны (20-30%)
- 100 г сахарной пудры
Приготовление:
В глубокой миске смешайте яйца, сахар и щепотку соли. Добавьте молоко, муку, разрыхлитель, какао и растопленное масло. Можно добавить красный краситель и ваниль. Взбейте массу блендером до однородности. На разогретой сковороде диаметром 24 см выпекайте 15 шоколадных блинов.
Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их. Взбейте ягоды блендером. Добавьте сахар, крахмал и воду. Готовьте на умеренном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Охладите.
В миске смешайте холодные сливки, сметану и сахарную пудру. Взбивайте миксером на высокой скорости около 5-6 минут.
На каждый из 9 блинов нанесите по 1,5 ст. л. крема и 1 ст. л. ягодного конфи, затем сверните их рулетиками. В кольцо диаметром 18 см (например, от разъемной формы) уложите рулетики, плотно прижимая друг к другу. Сформированный торт уберите в холодильник на 1-2 часа.
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