Готовится такой торт не только быстро, но и просто, самое главное - сделать тонкие шоколадные или фруктовые блины.

Мягкий торт из шоколадных блинов и с нежным кремом станет настоящим воплощением лета на вашем столе. Он прост в приготовлении, подмечает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Для шоколадных блинов:

2 яйца

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

500 мл молока

170 г муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

30 г какао

3 ст. л. масла

Красный краситель (по желанию)

Ваниль

Для ягодного конфи:

400 г вишни или других ягод (например, клубника)

80 мл воды

80 г сахара

20 г крахмала

Для крема:

350 г сливок (33-36%)

300 г сметаны (20-30%)

100 г сахарной пудры

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца, сахар и щепотку соли. Добавьте молоко, муку, разрыхлитель, какао и растопленное масло. Можно добавить красный краситель и ваниль. Взбейте массу блендером до однородности. На разогретой сковороде диаметром 24 см выпекайте 15 шоколадных блинов.

Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их. Взбейте ягоды блендером. Добавьте сахар, крахмал и воду. Готовьте на умеренном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Охладите.

В миске смешайте холодные сливки, сметану и сахарную пудру. Взбивайте миксером на высокой скорости около 5-6 минут.

На каждый из 9 блинов нанесите по 1,5 ст. л. крема и 1 ст. л. ягодного конфи, затем сверните их рулетиками. В кольцо диаметром 18 см (например, от разъемной формы) уложите рулетики, плотно прижимая друг к другу. Сформированный торт уберите в холодильник на 1-2 часа.

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