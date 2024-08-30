Мягкий торт из шоколадных блинов и с нежным кремом станет настоящим воплощением лета на вашем столе. Он прост в приготовлении, подмечает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

рецепт, скриншот Инстаграм

Для шоколадных блинов:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
  • 500 мл молока
  • 170 г муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 30 г какао
  • 3 ст. л. масла
  • Красный краситель (по желанию)
  • Ваниль

Для ягодного конфи:

  • 400 г вишни или других ягод (например, клубника)
  • 80 мл воды
  • 80 г сахара
  • 20 г крахмала

Для крема:

  • 350 г сливок (33-36%)
  • 300 г сметаны (20-30%)
  • 100 г сахарной пудры

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца, сахар и щепотку соли. Добавьте молоко, муку, разрыхлитель, какао и растопленное масло. Можно добавить красный краситель и ваниль. Взбейте массу блендером до однородности. На разогретой сковороде диаметром 24 см выпекайте 15 шоколадных блинов.

Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их. Взбейте ягоды блендером. Добавьте сахар, крахмал и воду. Готовьте на умеренном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Охладите.

В миске смешайте холодные сливки, сметану и сахарную пудру. Взбивайте миксером на высокой скорости около 5-6 минут.

На каждый из 9 блинов нанесите по 1,5 ст. л. крема и 1 ст. л. ягодного конфи, затем сверните их рулетиками. В кольцо диаметром 18 см (например, от разъемной формы) уложите рулетики, плотно прижимая друг к другу. Сформированный торт уберите в холодильник на 1-2 часа.

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