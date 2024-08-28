Этот десерт сочетает в себе вкус пломбира и легкость приготовления, его можно подавать на праздники детям к столу.

Сметанник Зебра не требует выпечки, а вкус напомнит мороженое пломбир, поэтому сладость точно подойдет в качестве десерта детям, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на форму 21 см):

250 г шоколадного печенья

125 г сливочного масла

25 г желатина

100 мл молока (для желатина)

500 г сметаны

300 мл сгущенного молока

250 мл сливок (33-36% жирности)

40 г какао-порошка

Приготовление:

Измельчите шоколадное печенье в крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, и утрамбуйте, чтобы получить плотный корж. Поместите в холодильник для охлаждения.

Залейте желатин холодным молоком и оставьте для набухания. В одной миске смешайте сметану и сгущенное молоко. В отдельной миске взбейте холодные сливки до мягких пиков.

Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растопленный желатин в смесь сметаны и сгущенного молока, хорошо перемешайте венчиком. Затем аккуратно введите взбитые сливки в смесь, перемешивая лопаткой. Разделите полученную массу на две части.

В одну часть массы добавьте какао-порошок и тщательно перемешайте.

Вылейте часть массы с какао на остывший корж, затем часть сметанную. Продолжайте чередовать массы до их полного использования. При желании, можете сделать какой-то аккуратный рисунок.

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