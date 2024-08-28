Сметанник Зебра не требует выпечки, а вкус напомнит мороженое пломбир, поэтому сладость точно подойдет в качестве десерта детям, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на форму 21 см):
- 250 г шоколадного печенья
- 125 г сливочного масла
- 25 г желатина
- 100 мл молока (для желатина)
- 500 г сметаны
- 300 мл сгущенного молока
- 250 мл сливок (33-36% жирности)
- 40 г какао-порошка
Приготовление:
Измельчите шоколадное печенье в крошку и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, и утрамбуйте, чтобы получить плотный корж. Поместите в холодильник для охлаждения.
Залейте желатин холодным молоком и оставьте для набухания. В одной миске смешайте сметану и сгущенное молоко. В отдельной миске взбейте холодные сливки до мягких пиков.
Растопите набухший желатин на водяной бане или в микроволновке. Добавьте растопленный желатин в смесь сметаны и сгущенного молока, хорошо перемешайте венчиком. Затем аккуратно введите взбитые сливки в смесь, перемешивая лопаткой. Разделите полученную массу на две части.
В одну часть массы добавьте какао-порошок и тщательно перемешайте.
Вылейте часть массы с какао на остывший корж, затем часть сметанную. Продолжайте чередовать массы до их полного использования. При желании, можете сделать какой-то аккуратный рисунок.
Последние новости Украины:
Лучше шаурмы: шеф-повар дала рецепт быстрой и невероятно вкусной закуски.
Быстрый рецепт малосольных помидоров от финалистки "Мастер Шеф".
Такой вкусной творожной запеканки вы еще не ели: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.