Такой салат, вдохновленный греческой кухней, идеально подходит для пикника, дачи или дружеских посиделок, рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.
Ингредиенты:
- 200 г греческого йогурта
- 100 г феты, разломать на кусочки
- 1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная
- 1 огурец, мелко нарезанный
- 1 сладкий перец, мелко нарезанный
- 150 г томатов черри, разрезанных пополам и мелко нарезанных
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 100 г оливок каламата, нарезанных
- Пучок зелени: петрушки, мяты и базилика, измельчить
- 30 мл оливкового масла
- Цедра ½ лимона и сок по вкусу
- ½ ч.л. орегано
Приготовление:
В миску выложите греческий йогурт и разломанную фету. Хорошо перемешайте.
Добавьте мелко нарезанный красный лук, огурец, сладкий перец, томаты черри и измельченный чеснок. Перемешайте.
Нарежьте оливки и добавьте их в миску вместе с измельченной зеленью (петрушкой, мятой и базиликом).
Заправьте салат оливковым маслом, добавьте цедру и сок лимона, а также посыпьте орегано.
Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте на 10 минут, так блюдо будет более насыщенным во время вашего ужина или обеда.
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