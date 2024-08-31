Такой салат готовится быстро, просто, и прекрасно сочетается с овощными палочками, хрустящим хлебом или печеным картофелем.

Такой салат, вдохновленный греческой кухней, идеально подходит для пикника, дачи или дружеских посиделок, рассказывает food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.

Ингредиенты:

200 г греческого йогурта

100 г феты, разломать на кусочки

1 небольшая красная луковица, мелко нарезанная

1 огурец, мелко нарезанный

1 сладкий перец, мелко нарезанный

150 г томатов черри, разрезанных пополам и мелко нарезанных

1 зубчик чеснока, измельченный

100 г оливок каламата, нарезанных

Пучок зелени: петрушки, мяты и базилика, измельчить

30 мл оливкового масла

Цедра ½ лимона и сок по вкусу

½ ч.л. орегано

Приготовление:

В миску выложите греческий йогурт и разломанную фету. Хорошо перемешайте.

Добавьте мелко нарезанный красный лук, огурец, сладкий перец, томаты черри и измельченный чеснок. Перемешайте.

Нарежьте оливки и добавьте их в миску вместе с измельченной зеленью (петрушкой, мятой и базиликом).

Заправьте салат оливковым маслом, добавьте цедру и сок лимона, а также посыпьте орегано.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте на 10 минут, так блюдо будет более насыщенным во время вашего ужина или обеда.

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