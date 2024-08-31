Эти квасные огурцы – отличный вариант для любителей ферментации. Процесс простой и не требует много времени, а результат – пряные, кисло-соленые огурцы, которые подойдут как самостоятельная закуска или дополнение к различным блюдам, пишет food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.
Ингредиенты (на 1-литровую банку):
- Огурцы (количество зависит от плотности укладки в банке)
- 3-4 зубчика чеснока
- ½ ч.л. зерен кориандра
- ½ ч.л. зерен кумина
- 1+ ч.л. кочукары (или другие хлопья чили)
- Холодная отфильтрованная вода
- 1 ч.л. (с горкой) соли (или 3% от объема воды)
Приготовление:
Срежьте краешки с обоих концов огурцов. Если огурцы большие, разрежьте их на 2 или 4 части. Уложите огурцы плотно в чистую банку.
В банку добавьте чеснок, зерна кориандра, кумина и кочукары.
Влейте холодную отфильтрованную воду и добавьте соль. Закройте банку и потрясите её, чтобы все ингредиенты хорошенько перемешались.
Оставьте банку при комнатной температуре на 3 дня. Если вы предпочитаете более кислые огурцы, можно продлить ферментацию до 4-5 дней.
Готовые огурцы храните в прохладном месте.
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