Минимум активного времени, никакой электроэнергии, 3 дня лакто-ферментации и можно подавать на стол.

Эти квасные огурцы – отличный вариант для любителей ферментации. Процесс простой и не требует много времени, а результат – пряные, кисло-соленые огурцы, которые подойдут как самостоятельная закуска или дополнение к различным блюдам, пишет food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood.

Ингредиенты (на 1-литровую банку):

Огурцы (количество зависит от плотности укладки в банке)

3-4 зубчика чеснока

½ ч.л. зерен кориандра

½ ч.л. зерен кумина

1+ ч.л. кочукары (или другие хлопья чили)

Холодная отфильтрованная вода

1 ч.л. (с горкой) соли (или 3% от объема воды)

Приготовление:

Срежьте краешки с обоих концов огурцов. Если огурцы большие, разрежьте их на 2 или 4 части. Уложите огурцы плотно в чистую банку.

В банку добавьте чеснок, зерна кориандра, кумина и кочукары.

Влейте холодную отфильтрованную воду и добавьте соль. Закройте банку и потрясите её, чтобы все ингредиенты хорошенько перемешались.

Оставьте банку при комнатной температуре на 3 дня. Если вы предпочитаете более кислые огурцы, можно продлить ферментацию до 4-5 дней.

Готовые огурцы храните в прохладном месте.

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