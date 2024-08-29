После массированного нападения России 26 августа в Украине возник дефицит электроэнергии, что повлекло за собой отключение света у потребителей. Однако в ближайшие дни ситуация значительно улучшится, и к концу недели энергосистема Украины вернется к стабильному обстрелу.

Прокомментировал состояние энергосистемы директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он также отметил, в каких областях ситуация со светом является наиболее сложной.

"Уже в течение 3-4 дней последствия вчерашнего обстрела будут сильно смягчены. В течение недели, я думаю, все вернется примерно к тому режиму, который был до обстрела. Но чтобы полностью избавиться от последствий атаки рф, это займет определенное время, 5- 6 недель по меньшей мере", – сказал эксперт.

Эксперт уточнил, что в Украине функционирует единая энергосистема, поэтому ситуация с электроснабжением в основном достаточно равномерна по всем регионам. Обычно самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Одессе и, разумеется, в Харькове. Однако, кроме прифронтовых территорий, другие регионы находятся в более или менее равных условиях.

По его мнению, осенью отключений света, если не будет новых атак РФ, не предполагается. Однако ситуация может измениться с началом сильных морозов.

"Зимой, я думаю, отключения на 8-12 часов будут происходить в морозных условиях практически постоянно", - добавил эксперт.

Источник: OBOZ.UA

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