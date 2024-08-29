В ходе досудебного расследования работники ДБР, в сотрудничестве с Национальным агентством по предотвращению коррупции, провели детальный мониторинг образа жизни правоохранителя.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя с Днепропетровщины, который, занимая руководящие должности в правоохранительном органе, незаконно обогатился более чем на 14 миллионов гривен. Детали сообщили в ДБР .

В прошлом году фигурант дела был задержан за вымогание 200 тысяч долларов США у строителей, выполнявших ремонт в его имении, официально числившемся на его тещу. После завершения работ в доме возник пожар из-за короткого замыкания. Правоохранитель обвинил рабочих в ущербе и потребовал возмещения на сумму 200 тысяч долларов США.

В ходе досудебного расследования работники ДБР, в сотрудничестве с Национальным агентством по предотвращению коррупции, провели детальный мониторинг образа жизни правоохранителя.

Оказалось, что в период с 2021 по 2022 годы он приобрел земельный участок и приступил к строительству частного дома, оформленного на тещу. Кроме того, на тесте был зарегистрирован внедорожник Porsche. Общие расходы на эти активы составили более 14 миллионов гривен.

Однако в своих декларациях он не отразил это состояние, отметив значительно меньшие доходы.

Его обвиняют в приобретении активов, стоимость которых превышает законные доходы более шести тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также в представлении недостоверных сведений в декларации (ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.