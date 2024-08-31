В Украине мужчин с правом на отсрочку могут мобилизовать из-за ненадлежащего оформления документов, пояснила юрист.

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП, подав заявление и соответствующий пакет документов. Однако бывают случаи, когда граждан, имеющих законные основания для отсрочки, все равно могут призвать на военную службу.

Юристка Алина Ахтень объяснила в Instagram, при каких условиях это возможно.

По ее словам, чаще всего это происходит из-за того, что военнообязанный, несмотря на наличие оснований для отсрочки, не оформил ее должным образом в соответствии с требованиями законодательства.

Алина Ахтень привела пример решения Верховного суда, согласно которому для реализации права на отсрочку военнообязанный гражданин должен самостоятельно принимать активные действия: собрать необходимые документы, подтверждающие его право на отсрочку, и обратиться в свой ТЦК, где он состоит на учете.

"Военнообязанный должен сам сообщить органам, где он стоит на военном учете, о своем праве на отсрочку, поскольку оно не возникает автоматически", — подчеркнула юрист.

Она также отметила, что если гражданин не подал заявление и документы в ТЦК, учреждение считает, что отсрочка отсутствует, и такое лицо может быть мобилизовано.

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