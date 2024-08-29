Тариф на доставку газа в Украину остается неизменным, зависит от области проживания потребителей.

Украинцы продолжают платить платежи за коммунальные услуги. Тариф на доставку газа остается без изменений, однако его размер варьируется в зависимости от региона проживания потребителей.

Тариф на доставку газа пока колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Стоимость зависит от региона проживания: в густонаселенных областях тариф ниже благодаря большему количеству потребителей, что позволяет распределить расходы по содержанию газовой инфраструктуры.

Размер платежа за доставку газа определяется объемом использованного горючего за предыдущий газовый год, что повлияет на суммы в платежках.

Формула расчета такова: тарифы облгаза умножают на объем потребленных кубометров с 1 октября по 30 сентября 2023 г. и делят на 12, чтобы определить ежемесячную плату.

В то же время, потребителям рекомендуют учесть нововведение, которое вступило в силу в Украине с января. Теперь рядом с обычными счетами за газ введена третья платежка, которая предусматривает оплату за обслуживание внутридомовых сетей.

Напомним также, что с 1 сентября украинцы снова будут платить за электроэнергию по предварительному тарифу - 4,32 грн за киловатт-час. Нынешняя цена останется неизменной на длительный период.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что тариф закреплен постановлением правительства. По его словам, согласно Постановлению №632, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений до 30 апреля 2025 года, то есть до завершения отопительного сезона 2024/25 года.

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