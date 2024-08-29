С 1 сентября правительство Украины продолжит выплаты для внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев, включая тех, чьи дети будут учиться онлайн.

С 1 сентября многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) интересуют вопросы продления выплат. Особенно актуален вопрос, будут ли сохраняться выплаты для тех, чьи дети будут учиться онлайн.

Будут ли продолжены выплаты для ВПЛ с 1 сентября?

Согласно решению правительства, выплаты для ВПЛ будут продлены на шесть месяцев с 1 сентября. Это касается как тех, кому выплаты были назначены автоматически, так и тех, чьи заявки на продление были одобрены.

Ирина Верещук: позиция правительства

Ирина Верещук, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила, что решение о продлении выплат касается всех категорий, которые сейчас их получают. По ее словам, речь идет о 1,5 миллионе человек. Также правительство обратилось в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи.

Министр также отметила, что внутренне перемещенные лица, чьи дети будут учиться онлайн, не лишатся права на выплаты, если они отвечают требованиям законодательства.

"Ко мне обращаются ВПЛ, которые волнуются, что некоторые представители местных властей угрожают прекращением выплат, если дети будут учиться дистанционно. Это неправда. Никто не имеет права лишить вас выплат только из-за того, что дети учатся онлайн", — заверила Верещук.

Размер выплат для ВПЛ в Украине

На сегодняшний день помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине составляет 3000 гривен на лиц с инвалидностью и детей, и 2000 гривен для других категорий. Выплаты производятся дважды в месяц: 15-го и 28-го числа.

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