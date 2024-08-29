На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне раскаялся из-за отказа от мобилизации.

В Полтавской области мужчину с диагнозом "умственная отсталость" попытались мобилизовать в армию, но он уклонился от призыва. Об этом говорится в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, у мужчины есть диагноз F70.0 (легкая умственная отсталость) и образование не выше 9 классов. 23 января 2024 года он прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая признала его пригодным к мобилизации.

"В соответствии с приложением 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины категории лиц, болеющих умственной отсталостью легкой степени пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях , подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", - отмечается в пояснении суда.

Также известно, что степень умственной отсталости мужчины осложнена синдромом зависимости от алкоголя.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что, хотя военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе, и он получил повестку для отправки в воинскую часть, в указанный день и время не явился на отправку из-за страха.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и назначил ему наказание в размере 2 лет испытательного срока.

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