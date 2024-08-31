Чтобы приготовить полтавские клецки с курицей, нужно начать с основного — правильного замешивания теста на кефире и подготовки куриного рагу. Когда клецки отварятся, они будут совмещены с ароматным куриным рагом, который готовится со специями и сметаной.
Клецки — нежные и сочные — прекрасно смакуют и сами по себе, но становятся еще вкуснее, если приготовить полтавские клецки вместе с мясными блюдами. Можно экспериментировать со вкусами: добавить куркуму для восточных ноток или поджарить клецки на смальце к золотистой корочке после отваривания.
Владимир Ярославский рекомендует приготовить полтавские клецки с куриным рагу, а перед подачей протушить блюдо несколько минут, чтобы все вкусы соединились.
Совет: Чтобы получить аппетитную корочку, выкладывайте кусочки курицы на хорошо разогретую сковороду с маслом, не перемешивайте сразу, а подождите, пока образуется золотистая корочка, затем обжарьте с другой стороны. Это важный шаг, если вы хотите приготовить полтавские клецки с насыщенным и вкусным рагу.
Ингредиенты (на 4 порции):
Для куриного рагу:
- Куриное филе из бедра - 600 г
- Лук репчатый - 200 г
- Сметана — 60 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Перец душистый молотый - 1/2 ч. л.
- Сушеный чабрец - 1/2 ч. л.
Для галушок:
- Кефир - 250 мл
- Мука - 350 г
- Яйца куриные – 1 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода пищевая - 6 г
Приготовление:
- Нарежьте мясо кубиками примерно 2×2 см и обжарьте на растительном масле. Переведите в сотейник.
- В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавьте лук к курице, залейте водой на 1-2 см, оставьте тушиться на малом огне в течение часа.
- Добавьте соль, перец и в конце приготовления – сметану. Тушите еще несколько минут.
- Чтобы приготовить полтавские клецки , смешайте кефир с яйцом и солью, добавьте просеянную муку и соду, замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.
- Подготовьте пароварку или используйте кастрюлю с ситом.
- Сформуйте из теста жгуты диаметром 2 см, нарежьте их на небольшие кусочки и присыпьте мукой.
- Варите клецки на пару в течение 2 минут. Затем переложите в сосуд, немного смазанный маслом.
- Совместите клецки с рагу и тушите 3-5 минут перед подачей.
Таким образом, вы сможете приготовить полтавские клецки с курицей, которые будут нежными, ароматными и вкусными.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история