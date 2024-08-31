Откройте для себя секреты приготовления полтавских галушек с курицей, которые сочетают нежные клецки с ароматным куриным рагом для настоящего кулинарного удовольствия.

Чтобы приготовить полтавские клецки с курицей, нужно начать с основного — правильного замешивания теста на кефире и подготовки куриного рагу. Когда клецки отварятся, они будут совмещены с ароматным куриным рагом, который готовится со специями и сметаной.

Клецки — нежные и сочные — прекрасно смакуют и сами по себе, но становятся еще вкуснее, если приготовить полтавские клецки вместе с мясными блюдами. Можно экспериментировать со вкусами: добавить куркуму для восточных ноток или поджарить клецки на смальце к золотистой корочке после отваривания.

Владимир Ярославский рекомендует приготовить полтавские клецки с куриным рагу, а перед подачей протушить блюдо несколько минут, чтобы все вкусы соединились.

Совет: Чтобы получить аппетитную корочку, выкладывайте кусочки курицы на хорошо разогретую сковороду с маслом, не перемешивайте сразу, а подождите, пока образуется золотистая корочка, затем обжарьте с другой стороны. Это важный шаг, если вы хотите приготовить полтавские клецки с насыщенным и вкусным рагу.

Ингредиенты (на 4 порции):

Для куриного рагу:

Куриное филе из бедра - 600 г

Лук репчатый - 200 г

Сметана — 60 г

Соль – 1/2 ч. л.

Перец душистый молотый - 1/2 ч. л.

Сушеный чабрец - 1/2 ч. л.

Для галушок:

Кефир - 250 мл

Мука - 350 г

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сода пищевая - 6 г

Приготовление:

Нарежьте мясо кубиками примерно 2×2 см и обжарьте на растительном масле. Переведите в сотейник. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте лук к курице, залейте водой на 1-2 см, оставьте тушиться на малом огне в течение часа. Добавьте соль, перец и в конце приготовления – сметану. Тушите еще несколько минут. Чтобы приготовить полтавские клецки , смешайте кефир с яйцом и солью, добавьте просеянную муку и соду, замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут. Подготовьте пароварку или используйте кастрюлю с ситом. Сформуйте из теста жгуты диаметром 2 см, нарежьте их на небольшие кусочки и присыпьте мукой. Варите клецки на пару в течение 2 минут. Затем переложите в сосуд, немного смазанный маслом. Совместите клецки с рагу и тушите 3-5 минут перед подачей.

Таким образом, вы сможете приготовить полтавские клецки с курицей, которые будут нежными, ароматными и вкусными.

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