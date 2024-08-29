Жара в Украине пока будет продолжаться и продолжаться, однако синоптики уже заговорили о похолодании.

До конца лета в Украине сохранится теплая погода, и значительные изменения в погодных условиях не ожидаются даже в первые дни сентября. Об этом сообщила синоптика "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха.

Она пояснила, что в южных областях погода будет под влиянием поля пониженного давления над Черным морем, что может повлечь за собой кратковременные дожди на юго-востоке. Значительная перестройка синоптических условий ожидается с 3 сентября, когда температура начнет снижаться. Соответственно температура воздуха опустится ниже +30°C, и в общем по стране уменьшится на 5 градусов по сравнению с текущей неделей.

К концу лета в некоторых областях прогнозируется даже сильная жара до +35°C, что превышает средние августовские нормы, ведь обычно в конце лета наблюдается тенденция к похолоданию.

На этой неделе жаркая погода продлится. Однако небольшой циклон над Черным морем принесет некоторую облачность и кратковременные дожди с грозами в южные регионы, страдающие жарой и засухой. Небольшое понижение температуры на юге ожидается в конце августа. Температура ночью будет варьироваться от +17 до +22°C, а днем ​​будет достигать +27 до +32°C.

На остальной территории осадков на этой неделе не ожидается. Температура воздуха останется в пределах +15...20°C ночью и +29...34°C днем. Побережье морей будет переживать ночи с температурой до +23°C, и подобные условия могут распространиться на другие регионы в течение нескольких дней.

Источник: NV.

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