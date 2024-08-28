Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф-12" Валерия Матрохина поделилась с украинцами простым рецептом медовика, который получится с первого раза.

Победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусный и нежный торт медовик.

Для коржей (в расчете на 9 шт. диаметром 20 см) звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливочное масло 82,5% - 100 г

сахар – 115 г

мед - 150 г

сода – 1 ч. л.

мука – 475 г

На сковороде на малом огне сначала "Мастер Шеф" Валерия Матрохина прогревает сахар вместе с маслом и медом до небольших пузырей. Затем добавляем соду и доводим смесь до карамельного цвета, постоянно помешивая.

Даем медовой массе немного остыть, а затем добавляем к ней яйца и веничком размешиваем до однородности. Следом порциями добавляем просеянную муку, сначала размешиваем лопаткой, а затем вымешиваем тесто руками.

Пока тесто еще теплое, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина тоненько его раскатывает между двумя листами пергамента, тарелкой или кольцом вырезает коржи, делает на них проколы вилкой и выпекает в разогретой до 160 градусов духовке до золотистости (примерно 6 минут). Обрезки теста также выпекаем, они пригодятся для декора.

Чтобы приготовить крем для медовика, звезда "Мастер Шеф" использует:

сливки 33% (холодные) – 450 г

сахарная пудра – 150 г

сметана 20% - 500 г

лимонный сок – 10 г

Сметану смешиваем с лимонным соком. Сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем сахарную пудру и перемешиваем. Смешиваем сливки со сметаной – и крем готов.

Формируем медовик. Немного крема, а также крошку из обрезков коржей оставляем для декора. Отправляем торт в холодильник на 6 часов, затем смазываем остатками крема, украшаем крошкой и отправляем в холодильник еще на ночь.

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