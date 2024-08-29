Руководителя военно-врачебной комиссии в Закарпатье задержали за взяточничество, обнаружив фальшивые медицинские справки и неправомерные средства, полученные от уклоняющихся.

Руководителя военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Закарпатье задержали за взяточничество.

В Закарпатье разоблачили целую группу медиков из местной военно-врачебной комиссии ТЦК, которые за деньги помогали уклонистам избежать призыва и незаконно покидать Украину с фальшивыми медицинскими справками. Главе ВЛК уже выдвинули подозрение, и некоторые из его подчиненных были задержаны за получение взяток.

Об этом сообщила Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона. Что инкриминируют задержанным медикам ВЛК Во время расследования подозрение получили глава ВЛК, медицинская сестра из центральной больницы в Хусте и местный житель, действовавший в составе преступной группы.

Следствие выяснило, что эти лица за деньги производили поддельные медицинские документы, на основе которых уклоняемые выводились из учета как непригодные к службе.

Медсестра и ее сообщника поймали на получении взятки, изъяв два "транша" неправомерной выгоды - 5 000 и 1 500 долларов. Другого подозреваемого, организовавшего получение группы инвалидности для одного из граждан, задержали при получении 6 000 долларов.

В ходе обысков были изъяты медицинские документы, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Также проверяется возможность причастности к этому уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.

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