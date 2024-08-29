Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, действовавшего вблизи передовой в Донецкой области. Оказалось, что задержанный является сотрудником регионального подразделения АО «Укрзализныця». Подробности сообщили в пресс-службе СБУ .

По указанию российской спецслужбы задержанный шпионил за Силами обороны на критически важном направлении фронта – Покровском, где происходит больше всего боеприкосновений. Основной целью врага были координаты опорных пунктов и огневых позиций обороняющих город украинских войск.

Кроме этого, российские оккупанты через агента пытались получить информацию о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на востоке Украины.

Агрессор планировал использовать полученные разведданные для подготовки новых боевых операций, направленных на прорыв в райцентр. Для сбора информации агент объезжал местность и в тайных разговорах пытался извлечь нужные сведения от своих коллег. Затем он составлял агентурный отчет, в котором описывал собранные данные и обозначал потенциальные цели на электронных картах.

Служба безопасности зафиксировала преступные действия изменника и задержала его. У задержанного изъяли мобильный телефон, по которому он общался с ФСБ. Расследование установило, что весной этого года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой.

Мужчина попал во внимание окупантов благодаря своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где он публиковал антиукраинские комментарии.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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