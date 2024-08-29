Откройте для себя непревзойденный вкус летнего десерта, приготовив вкусный сорбет из клубники и персиков по рецепту Владимира Ярославского.

Попробуйте приготовить сорбет из клубники и персиков – это комбинация, создающая настоящий взрыв вкуса. Владимир Ярославский советует, что этот десерт прекрасно хранится до месяца в закрытом контейнере, так что вы можете приготовить сорбет из клубники и персиков и наслаждаться им в течение длительного времени.

В сезон персиков и клубники вы имеете отличную возможность приготовить сорбет из клубники и персиков. Просто потратьте пол часа на приготовление этого вкусного и полезного десерта для себя и близких. Если вам хочется еще один домашний праздничный десерт, попробуйте легкий брауни-эскимо с вишнями от шефа Алекса Якутова или простое шоколадное мороженое по британскому рецепту.

Для достижения идеальной текстуры приготовление сорбета из клубники и персиков требует регулярного перемешивания каждые три часа во время замораживания.

Ингредиенты на 5 порций:

Персики — 1 кг

Клубника - 500 г

Сахар - 150 г

Пектин – 11 г

Лимонный сок - 25 мл

Приготовление:

Бланшуйте персики в кипятке около 45 секунд, а затем охладите их в воде со льдом. Очистите от кожуры. Клубнику промойте, удалите хвостики, измельчите блендером и добавьте лимонный сок. Пюре поместите на огонь, добавьте сахар, предварительно смешанный с пектином. Подогревайте смесь, помешивая, до кипения. Варите еще одну минутку. Добавьте дольки персиков и продолжайте нагревать до кипения. Держите на огне 3-4 минуты. Перебейте смесь до однородности, при необходимости добавьте еще сахар или лимонный сок. Дайте остыть. Перелейте массу в контейнер и поместите в морозильник на 6-7 часов. Каждые 3-4 часа перемешивайте сорбет из клубники и персиков для достижения желаемой текстуры.

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