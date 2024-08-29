Приготовьте домашние глазированные творожки с нашим простым и вкусным рецептом, чтобы наслаждаться любимым вкусом без сомнений в качестве ингредиентов.

Глазированные сырки – это вкус детства, который нравится и малышам, и взрослым. Однако ингредиенты магазинных вариантов часто вызывают сомнения. Поэтому лучше всего приготовить домашние глазированные сырки самостоятельно.

Для домашних глазированных сырков важно правильно выбрать консистенцию сыра: он должен быть зернистым, не сухим и с четкими комочками. Глазурь для этих сырков можно делать как из темного, так и из белого шоколада.

Если во время приготовления домашних глазированных сырков вы заметили, что масса получилась редкой, Владимир Ярославский советует добавить немного кокосовой стружки.

Этот рецепт для домашних глазированных творожков универсален: можно добавлять в сыр разные ингредиенты по вкусу. Приготовив творожки самостоятельно, вы будете знать, из чего они сделаны, и сможете безопасно давать их детям. А если вам нравится готовить дома, могут пригодиться также рецепты домашней куриной колбасы и плавленого сыра.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный - 300 г

Сливки 30% — 50 мл.

Сливочное масло 73% - 30 г

Сахар - 60 г

Сахар ванильный - 5 г

Для глазури:

Черный шоколад 70-75% - 150 г

Сливочное масло 82% - 75 г

Приготовление:

Смешайте творог, сметану, сливочное масло и сахар, перебивая блендером до однородной кремовой массы. Масса не должна быть слишком влажной. Выложите массу в формочки или воспользуйтесь кондитерским мешком, чтобы нанести ее на маленький противень в виде творожков. Вставьте палочки или зубочистки и заморозьте. Для глазури разогрейте шоколад с маслом на водяной бане, перемешивая до однородности. Вылейте глазурь в стакан. Извлеките сырки из морозилки, быстро окуните в теплый шоколад и выложите на противень, застеленный пленкой или пергаментом. Дайте глазури застыть.

Приготовление домашних глазированных сырков – это отличный способ насладиться любимым вкусом в безопасном и натуральном варианте.

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