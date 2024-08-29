В условиях длительной войны с Россией правительство Украины вынуждено искать новые подходы для поддержки экономики и укрепления обороноспособности страны.

Правительство Украины планирует ввести систему экономического бронирования, чтобы защитить рабочие места для военнообязанных и способствовать детенизации экономики через принцип "воюй или работай". Для получения экономического бронирования украинцы должны иметь месячный доход не менее 34 500–35 000 гривен.

В условиях продолжительной войны с россией правительство Украины ищет новые способы поддержки экономики и укрепления обороноспособности. Экономическое бронирование является механизмом, позволяющим работникам ключевых предприятий получать отсрочку от военной службы. Это обеспечивает стабильность в работе важных для экономики компаний во время войны.

Угроза военного конфликта требует создания условий, при которых все граждане могут внести свой вклад в защиту страны, будь то участие в боевых действиях или работа в стратегических секторах. Внедрение экономического бронирования поможет стабилизировать эти предприятия и стимулирует работодателей повышать официальные зарплаты и выводить бизнес из тени.

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай", предусматривающего активное участие граждан в обороне страны или в экономическом обновлении. Это означает, что у каждого трудоспособного украинца есть выбор: защищать страну на фронте или работать для поддержки экономики и платить налоги, которые пойдут на финансирование Вооруженных сил.

Основной акцент этого принципа – детенизация экономики. Шмигаль отметил, что значительная часть экономической деятельности в Украине находится в "тени", что снижает бюджетные поступления и усложняет финансирование обороны. Целью введения экономического бронирования является стимулирование предприятий легализовать зарплаты своих работников, ведь только официально трудоустроенные лица смогут получить бронирование.

В настоящее время правительство рассматривает несколько моделей экономического бронирования. Одна из них предусматривает привязку к уровню заработной платы: для получения бронирования лицо должно официально зарабатывать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц. Такой подход обеспечит равные условия для всех работников, но может охватывать малый бизнес.

Источник: Forbes.

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