Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить домашние маффины с ягодами и хрустящей крошкой.
Рецепт очень простой и универсальный, ягоды можно добавлять разные, или вообще делать маффины без них. Для приготовления маффинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 12 шт.):
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- масло растительное рафинированное – 100 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель - 5 г
- кефир или белый йогурт без сахара – 100 г
- ванильный сахар – по желанию
- малина (свежая или замороженная) – 70 г
- голубика (свежая или замороженная) - 70 г
Кроме того, для хрустящей крошки нам понадобится:
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 30 г
Чтобы приготовить тесто для маффинов, для начала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, ванильным сахаром, растительным маслом и кефиром или белым йогуртом. После этого добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.
В конце добавляем в тесто свежие или замороженные (размораживать их не нужно) ягоды и перемешиваем тесто лопаткой.
Для хрустящей крошки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске муку с сахаром, затем добавляет холодное сливочное масло, нарезанное на кубики, и быстро разминает пальцами до состояния крошки.
Тесто с ягодами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает в формы для маффинов, заполняя их на 2/3 высоты, а сверху посыпает крошкой.
Выпекать маффины нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут (лучше всего подойдет режим нижнего подогрева+конвекция или просто конвекция).
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