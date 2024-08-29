Маффины – это американские порционные кексы, в которые можно добавлять разные начинки, и звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская показала, как их просто и быстро приготовить дома.

Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить домашние маффины с ягодами и хрустящей крошкой.

Рецепт очень простой и универсальный, ягоды можно добавлять разные, или вообще делать маффины без них. Для приготовления маффинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 12 шт.):

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

масло растительное рафинированное – 100 г

мука – 200 г

разрыхлитель - 5 г

кефир или белый йогурт без сахара – 100 г

ванильный сахар – по желанию

малина (свежая или замороженная) – 70 г

голубика (свежая или замороженная) - 70 г

Кроме того, для хрустящей крошки нам понадобится:

мука – 50 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 30 г

Чтобы приготовить тесто для маффинов, для начала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, ванильным сахаром, растительным маслом и кефиром или белым йогуртом. После этого добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.

В конце добавляем в тесто свежие или замороженные (размораживать их не нужно) ягоды и перемешиваем тесто лопаткой.

Для хрустящей крошки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске муку с сахаром, затем добавляет холодное сливочное масло, нарезанное на кубики, и быстро разминает пальцами до состояния крошки.

Тесто с ягодами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает в формы для маффинов, заполняя их на 2/3 высоты, а сверху посыпает крошкой.

Выпекать маффины нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут (лучше всего подойдет режим нижнего подогрева+конвекция или просто конвекция).

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