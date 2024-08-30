Клиент "ПриватБанка" отметил, что обратился в банк и написал жалобу, но не получил никакого ответа от работников.

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с кредитными лимитами. Банк без уведомления блокирует их лимиты, не предоставляя подробных объяснений. Эта информация содержится в одном из отзывов на портале "Минфин".

Кредитный лимит – это максимальная сумма, которую клиент может получить от банка. С кредитной картой ПриватБанк "Универсальная" можно использовать как собственные средства, так и кредитные на любом месте в мире. Максимальный кредитный предел может составлять до 200 тысяч гривен.

Один из клиентов ПриватБанка жалуется на несправедливое отношение со стороны финучреждения. Он сообщает, что банк без предупреждений или объяснений заблокировал кредитный лимит его карты "Универсальная". Хотя для восстановления доступа к кредиту банк рекомендует погасить задолженность, клиент утверждает, что у него нет долга.

"Без объяснения причин ограничили универсальную карту, заблокировав кредитный лимит. На сайте privat24 и в мобильном приложении сообщается одна и та же ложная информация: "Чтобы в дальнейшем восстановить кредитный лимит рекомендуем погашать имеющийся долг, получать зарплату на карту ПриватБанка или открыть срочный депозит". у меня нет и не было никаких долгов перед банком, а также имеющаяся зарплатная карточка и срочный депозит", - добавил клиент "ПриватБанк".

Мужчина отметил, что обратился в банк и написал жалобу, но не получил никакого ответа от работников. Клиент выразил возмущение из-за предоставленной банком недостоверной информации.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.