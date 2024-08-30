При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры доложено о подозрении начальнику одного из департаментов НЭК «Укрэнерго».

В Украине найдена переплата 3,7 млн ​​гривен на восстановление энергоинфраструктуры Одесщины после вражеских обстрелов. В служебной халатности подозревают чиновника НЭК «Укрэнерго». Подробности рассказали в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В начале 2023 года НЭК «Укрэнерго» заключила договор с подрядной компанией по восстановлению электрического оборудования после ракетных обстрелов. В рамках договора нужно было демонтировать и переместить два автотрансформатора для замены поврежденных и подключить новые.

Подозреваемый ненадлежаще организовал проверку обоснованности условий закупки работ и утвердил стоимость в договоре, значительно превышающую реальные расходы на транспортировку. Кроме того, он согласовал предоставление услуг по международным перевозкам, которые на самом деле не были осуществлены.

Из-за этих халатных действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере более 3,7 млн ​​грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику одного из департаментов НЭК «Укрэнерго» по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний, обвиняемых в завладении государственными средствами и служебном подлоге, уже рассматривается в суде.

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