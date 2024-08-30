Прошедший месяц был характерен не только повышением запросов на работников почтенного возраста, а также ростом предлагаемой оплаты труда.

Летом на украинском рынке труда выросло количество вакансий для пенсионеров. Заработная плата на таких позициях может достигать 36 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация портала Work.ua.

Аналитики отмечают, что в июле количество вакансий для студентов и людей без опыта выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Значительно больше вакансий появилось для специалистов с английским языком (+5%), ветеранов (+5%) и пожилых людей (+6%).

Последний месяц также отметил повышением предлагаемой заработной платы для работников старшего возраста.

Тем не менее, работодатели продолжают сталкиваться с трудностями в поиске кандидатов на рабочие специальности, медицинские профессии, строительные и транспортные специальности. Для лиц в возрасте 60+ компании предлагают преимущественно должности в обслуживании, транспорте и производствах.

Уровень заработной платы для разных вакансий варьируется достаточно существенно. Самая низкая зарплата предлагается уборщицам в гостиницах - от 8 тысяч гривен, тогда как больше всего можно заработать, работая курьером на собственном авто - до 36 тысяч гривен.

Согласно данным портала Work.ua, конкуренция на рынке труда остается высокой. В июле было создано и обновлено более 330,5 тысяч резюме, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце.

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