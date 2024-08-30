Летом на украинском рынке труда выросло количество вакансий для пенсионеров. Заработная плата на таких позициях может достигать 36 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует информация портала Work.ua.
Аналитики отмечают, что в июле количество вакансий для студентов и людей без опыта выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Значительно больше вакансий появилось для специалистов с английским языком (+5%), ветеранов (+5%) и пожилых людей (+6%).
Последний месяц также отметил повышением предлагаемой заработной платы для работников старшего возраста.
Тем не менее, работодатели продолжают сталкиваться с трудностями в поиске кандидатов на рабочие специальности, медицинские профессии, строительные и транспортные специальности. Для лиц в возрасте 60+ компании предлагают преимущественно должности в обслуживании, транспорте и производствах.
Уровень заработной платы для разных вакансий варьируется достаточно существенно. Самая низкая зарплата предлагается уборщицам в гостиницах - от 8 тысяч гривен, тогда как больше всего можно заработать, работая курьером на собственном авто - до 36 тысяч гривен.
Согласно данным портала Work.ua, конкуренция на рынке труда остается высокой. В июле было создано и обновлено более 330,5 тысяч резюме, что на 9% больше, чем в предыдущем месяце.
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