Он просил о перемещении согласно заключению ВЛК - поэтому отказался быть боевым офицером, а его переместили на боевого солдата.

Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, мобилизованный в Вооруженные силы Украины в середине июня, поделился впечатлениями в социальной сети X (бывший Twitter).

Он рассказал, что после прохождения офицерских курсов его чуть было не отправили на передовую. Сеньков имеет серьезные проблемы со зрением, и по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) может служить только на тыловых должностях.

Несмотря на документы, подтверждающие его ограниченную пригодность к службе, после завершения базового военного обучения (БВЗП) Сеньков был направлен на курсы по управлению механизированным взводом – в предписании писалась должность "гранатометчик". То есть, он просил о перемещении согласно заключению ВЛК. Поэтому отказался быть боевым офицером, а его переместили на боевого солдата.

"Это был шок. Офицеру, приехавшему за нами, мы показали соответствующие документы. Гранатометчиками мы быть не могли. Но ехать все равно пришлось – приказ. И уже здесь на месте все оху*ли. Потому что приехать имели рексы, а приехали эпилептики, астигматики и так далее. Но впервые за время моего пребывания в армии я увидел адекват.

После разборок украинский журналист стал "помощником капеллана" в ВСУ. Андрей также поделился случаями, с которыми подвергся офицерским курсам.

"Есть специалисты, которые должны делать в своих подразделениях уникальную работу. Как переводчик испанский или айтовец, который должен заниматься аналитикой и разработкой онлайн-карт. Куда пацанов отправят после обучения на командиров механизированных взводов – хз [непонятно. – прим. ред.] Почему все так дико и нерационально происходит – хз», – признался журналист.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.