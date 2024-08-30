Кулинарная блогереа Юлия Сенич показала, как приготовить австрийские абрикосовые кнедли – это блюдо, похожее на ленивые вареники, а с абриковой начинкой получается невероятно вкусно.
В расчете на восемь кнедлой среднего размера нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творог (желательно жирный) – 0,5 кг
- мука – 100 г
- манная крупа – 100 г
- сахар – 2 ст.л.
- яичный желток – 1 шт.
- соль - щепотка
Для начинки берём 8 абрикосов и примерно 50 г сахара. Кроме того, для присыпки нам понадобятся:
- панировочные сухари ~ 200 г
- сахарная пудра – 100 г
- сливочное масло – 80 г
Перетертый через сито творог смешиваем с яичным желтком, просеянной мукой, манной крупой и сахаром. Миску с тестом накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на пол часа.
Из абрикосов удаляем косточки, но сами плоды не разрываем до конца. Внутрь абрикосов засыпаем сахар по вкусу (0,5-1 ч.л.).
Отщипываем кусочек охлажденного теста, расплющиваем его на ладони, внутрь кладем абрикос и залепляем, как на видео. Так формируем все кнедли и оставляем их на полчаса в морозильной камере.
Для присыпки панировочные сухари обжариваем на масле до золотистости, а затем смешиваем с сахарной пудрой.
Варить кнедли нужно в кипящей воде примерно 15-18 минут, а затем обваливаем в панировке – и блюдо готово.
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