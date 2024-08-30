Если вы любите сырники, ленивые вареники и запеканки из творога, то этот рецепт станет для вас интересной находкой.

Кулинарная блогереа Юлия Сенич показала, как приготовить австрийские абрикосовые кнедли – это блюдо, похожее на ленивые вареники, а с абриковой начинкой получается невероятно вкусно.

В расчете на восемь кнедлой среднего размера нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (желательно жирный) – 0,5 кг

мука – 100 г

манная крупа – 100 г

сахар – 2 ст.л.

яичный желток – 1 шт.

соль - щепотка

Для начинки берём 8 абрикосов и примерно 50 г сахара. Кроме того, для присыпки нам понадобятся:

панировочные сухари ~ 200 г

сахарная пудра – 100 г

сливочное масло – 80 г

Перетертый через сито творог смешиваем с яичным желтком, просеянной мукой, манной крупой и сахаром. Миску с тестом накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на пол часа.

Из абрикосов удаляем косточки, но сами плоды не разрываем до конца. Внутрь абрикосов засыпаем сахар по вкусу (0,5-1 ч.л.).

Отщипываем кусочек охлажденного теста, расплющиваем его на ладони, внутрь кладем абрикос и залепляем, как на видео. Так формируем все кнедли и оставляем их на полчаса в морозильной камере.

Для присыпки панировочные сухари обжариваем на масле до золотистости, а затем смешиваем с сахарной пудрой.

Варить кнедли нужно в кипящей воде примерно 15-18 минут, а затем обваливаем в панировке – и блюдо готово.

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