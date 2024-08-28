У себя в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом жареных кабачков на зиму – потом просто открываете банку, и у вас готовый гарнир.

На три банки жареных кабачков объемом 0,5 л "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

кабачки – 3 шт. большого размера (1,4 кг)

чеснок – 50 г

петрушка – 1 пучок

соль – 1,5 ч.л.

уксус яблочный – 3 ст.л.

растительное масло – 60 г

Кабачки просто нарезаем кружочками, складываем в миску, поливаем растительным маслом и перемешиваем.

После этого кабачки обжариваем на сухой сковороде до золотистости с обеих сторон. Чтобы ускорить процесс, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует жарить кабачки на двух сковородках.

Мелко нарезаем петрушку, чеснок – тоненькими слайсами. Петрушку перемешиваем с чесноком и солью.

В банки по 0,5 л "Мастер Шеф" Ольга Рябенко слоями выкладывает зелень с чесноком и кружочки кабачков. Сверху в каждую банку добавляем по 1 ст.л. яблочного уксуса и еще по 1 ст.л. растительного масла.

Банки накрываем крышками и ставим в кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. В кастрюлю наливаем воду, не доходя до крышек банок, доводим до кипения и стерилизуем в течение 20 минут.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко плотно закрывает банки крышками. Ставим банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем до полного охлаждения.

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