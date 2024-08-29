Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкусные, хрустящие и диетические круассаны из рисовой бумаги.

"Это очень интересная и низкокалорийная альтернатива вашим любимым круассанам", – советует звезда "Мастер Шеф".

В расчете на шесть мини-круассанчиков "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

рисовая бумага - 9 листов

яйца – 3 шт.

молоко - 100 г

сливочное масло (растопленное) – 2 ст.л.

мед или кленовый сироп – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

В миску "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выбивает три яйца, добавляет молоко, растопленное сливочное масло, сахар и мед или кленовый сироп и венчиком размешивает все до однородной консистенции.

На два круасана берем три листа рисовой бумаги, каждый с обеих сторон смачиваем в яичной смеси и складываем листы один на один.

После этого стопку из трех листов рисовой бумаги разрезаем на четыре части и складываем две части сверху на две другие, как на видео. Формируем круасаны, закручивая рулетики от наружной части до узкого уголка. Так сам формируем остальные круассаны.

"ВАЖНО! Здесь нужно все делать быстро, чтобы листы не слиплись между собой!", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

"Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк выкладывает круассаны на противень, застеленный пергаментом, сверху немного посыпает сахаром и выпекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

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