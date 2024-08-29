Звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Вадим Бжезинский вместе выбрались на природу и показали, как вкусно приготовить куриные крылышки.
Это отличная альтернатива обычному шашлыку, потому что это доступно, очень просто и быстро в приготовлении, а крылышки в результате получаются невероятно нежными, сочными и ароматными.
Для маринада на 1 кг куриных крылышек звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. кориандра
- 1 ч.л. сухого перца чили
- 1 ч.л. сухого чеснока
- 1 ч.л. сухого имбиря
Кроме того, подавать шашлык из куриных крылышек "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Пава советуют с соусом чимичури – это латиноамериканский соус, который обычно подают к жареному мясу. Для приготовления соуса чимичури берем:
- пучок петрушки
- пучок кинзы
- перец чили – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- лук синий – 1 шт.
- 1 ч.л. соли
- сок одного лайма
- оливковое масло – по вкусу
Куриные крылышки звезды "Мастер Шеф" разделяют по суставу. Смешиваем все ингредиенты для маринада, добавляем в миску к крылышкам, хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на пол часа.
Замаринованные крылышки звезды "Мастер Шеф" нанизывают на шампуры и жарят до готовности, а тем временем готовят соус чимичури. Смешиваем мелко нарезанную петрушку, кинзу и лук, измельченный чеснок и перец чили, лаймовый сок, соль и растительное масло.
Обжаренные крылышки смазываем соусом чимичури – и наш шашлык готов.
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