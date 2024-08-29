Звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Вадим Бжезинский вместе выбрались на природу и показали, как вкусно приготовить куриные крылышки.

Это отличная альтернатива обычному шашлыку, потому что это доступно, очень просто и быстро в приготовлении, а крылышки в результате получаются невероятно нежными, сочными и ароматными.

Для маринада на 1 кг куриных крылышек звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли

1 ч.л. кориандра

1 ч.л. сухого перца чили

1 ч.л. сухого чеснока

1 ч.л. сухого имбиря

Кроме того, подавать шашлык из куриных крылышек "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Пава советуют с соусом чимичури – это латиноамериканский соус, который обычно подают к жареному мясу. Для приготовления соуса чимичури берем:

пучок петрушки

пучок кинзы

перец чили – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

лук синий – 1 шт.

1 ч.л. соли

сок одного лайма

оливковое масло – по вкусу

Куриные крылышки звезды "Мастер Шеф" разделяют по суставу. Смешиваем все ингредиенты для маринада, добавляем в миску к крылышкам, хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться на пол часа.

Замаринованные крылышки звезды "Мастер Шеф" нанизывают на шампуры и жарят до готовности, а тем временем готовят соус чимичури. Смешиваем мелко нарезанную петрушку, кинзу и лук, измельченный чеснок и перец чили, лаймовый сок, соль и растительное масло.

Обжаренные крылышки смазываем соусом чимичури – и наш шашлык готов.

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