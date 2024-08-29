У себя в Instagram победительница шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить насыщенное шоколадное брауни с пикантной ноткой – сыром с плесенью.
"Это точно самый вкусный брауни в моей жизни, сохраняйте, готовьте, потому что это потрясающе", – советует победительница "Мастер Шеф".
Для приготовления брауни "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использовала:
- шоколад темный – 200 г
- сливочное масло 82,5% - 75 г
- сахар – 310 г
- яйца – 3 шт.
- растительное масло - 40 г
- соль – 1/4 ч.л.
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- мука – 75 г
- какао-порошок - 50 г
- сыр с плесенью (камбоцола или другой) - по вкусу
На паровой бане, чтобы вода не касалась дна миски, растапливаем шоколад вместе со сливочным маслом. Даем растопленному шоколаду немного остыть.
Яйца с сахаром "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взбивает в пену и до растворения сахара. Затем добавляем растительное масло, соль, ваниль, а также растопленный шоколад (он не должен быть горячим) и перемешиваем.
Следом добавляем просеянную муку, какао-порошок и лопаткой аккуратно перемешиваем шоколадную массу до однородности.
"Мастер Шеф" Валерия Матрохина для приготовления брауни использовала форму размером 20х20 см. В форму, застеленную пергаментом, выливаем шоколадное тесто и разравниваем его, а сверху добавляем кусочки сыра с плесенью.
Выпекать брауни нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Звезда "Мастер Шеф" отметила, что сразу после выпечки брауни будет почти жидким, но когда остынет, станет плотнее.
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