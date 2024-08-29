Брауни – идеальный десерт для любителей шоколада, но победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина нашла способ сделать его еще вкуснее.

У себя в Instagram победительница шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить насыщенное шоколадное брауни с пикантной ноткой – сыром с плесенью.

"Это точно самый вкусный брауни в моей жизни, сохраняйте, готовьте, потому что это потрясающе", – советует победительница "Мастер Шеф".

Для приготовления брауни "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использовала:

шоколад темный – 200 г

сливочное масло 82,5% - 75 г

сахар – 310 г

яйца – 3 шт.

растительное масло - 40 г

соль – 1/4 ч.л.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

мука – 75 г

какао-порошок - 50 г

сыр с плесенью (камбоцола или другой) - по вкусу

На паровой бане, чтобы вода не касалась дна миски, растапливаем шоколад вместе со сливочным маслом. Даем растопленному шоколаду немного остыть.

Яйца с сахаром "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взбивает в пену и до растворения сахара. Затем добавляем растительное масло, соль, ваниль, а также растопленный шоколад (он не должен быть горячим) и перемешиваем.

Следом добавляем просеянную муку, какао-порошок и лопаткой аккуратно перемешиваем шоколадную массу до однородности.

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина для приготовления брауни использовала форму размером 20х20 см. В форму, застеленную пергаментом, выливаем шоколадное тесто и разравниваем его, а сверху добавляем кусочки сыра с плесенью.

Выпекать брауни нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25-30 минут. Звезда "Мастер Шеф" отметила, что сразу после выпечки брауни будет почти жидким, но когда остынет, станет плотнее.

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