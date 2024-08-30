Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный и мягкий сливочный торт.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась,что этот рецепт торта ей достался от мамы, и, возможно, именно поэтому торт носит такое поэтическое название — «Еда ангелов». Нежный, низкокалорийный «ангельский» бисквит на белках идеально сочетается с кремом.

Ингредиенты:

Для бисквита:

8 белков

220 г сахара

75 г муки

50 г какао

Для крема:

8 желтков

100 г молока

50 г сахара

70 г муки

200 г сливочного масла

100 г шоколада для украшения

Приготовление:

Взбейте белки до пышной массы, постепенно добавляя сахар. Вмешайте муку и какао. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180°C в течение 25 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В сотейнике смешайте сахар, муку и желтки. Влейте половину молока и поставьте на слабый огонь, постоянно помешивая.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, как только масса начнет густеть, добавьте оставшееся молоко и продолжайте помешивать до загустения. Снимите с огня и добавьте мягкое сливочное масло. Взбейте крем миксером до однородной консистенции.

Остывший бисквит разрежьте пополам. Промажьте коржи кремом, собрав торт. Сверху украсьте торт растопленным шоколадом, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Приятного аппетита!

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